Bimba morta in Val di Susa, indagati 4 responsabili dell'impianto di sci

La Procura di Torino ha iscritto quattro persone nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Camilla Compagnucci, la bimba di nove anni deceduta in un incidente sulle piste da sci di Sauze d'Oulx, in Val di Susa. Si tratta di dirigenti, ex dirigenti e tecnici della società di gestione dell'impianto, la Sestrieres Spa. Camilla ha perso il controllo e urtato una barriera frangivento su una pista di media difficoltà.