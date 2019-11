Alessandria, sul bus occupa il sedile con la borsetta per non far posto a una bimba di colore

"Fatti gli affari tuoi" - La piccola che voleva accomodarsi sul sedile, si è sentita rispondere: "No, qui non ti siedi". Solo la reazione stizzita della testimone Vittoria Oneto ha costretto la signora a tornare sui propri passi. Il consigliere, infatti, ha spiegato di aver intimato alla signora di spostare la sua borsa per far posto alla bimba sentendosi però rispondere, in prima battuta, di farsi gli affari suoi. Ma di fronte all'arroganza e alla discriminazione la donna ha insistito: "A quel punto alzo la voce sempre di più e le intimo in malomodo di fare sedere immediatamente la bambina e di vergognarsi con tutto il fiato che avevo in gola", ha raccontato.

Lacrime e rabbia - Allora la signora, pur controvoglia e con "aria schifata", ha ceduto facendo sedere la piccola. La Oneto ha poi spiegato che sul bus qualcuno la guardava compiaciuta ma altri sono rimasti a lungo in silenzio. E una volta scesa, è scoppiata in lacrime: "Sono scesa dall'autobus e ho pianto. Per il nervoso, per la tristezza per il senso di sconfitta che ho provato e provo. Come se questi giorni non fossero già dolorosi", ha scritto nel post.