Calcio, mamma grida "negro di m..." a un bimbo di 10 anni | Società: "Tutti con il volto dipinto di nero alla prossima gara"

Nel giorno in cui esplode il caso Balotelli , con "Super-Mario" bersaglio in campo di cori razzisti da parte dei tifosi del Verona , un altro episodio clamoroso si verifica anche in una partita dei più piccoli. L'accaduto è stato denunciato dalla Aurora Desio Calcio . Durante un match dei "pulcini" contro la Savicese , una ragazzino di appena 10 anni è stato insultato da una mamma che dagli spalti avrebbe gridato "negro di m..." . La società ha diffuso un comunicato durissimo: "Per protesta, nel prossimo weekend alcune nostre squadre giocheranno con il volto dipinto di nero". La dirigenza ha poi chiesto ai vertici della squadra avversaria di eseguire " un Daspo temporaneo " nei confronti della donna.

"Oscar dell'inciviltà alla mamma" - "Razzismo nei confronti di un bambino di 10 anni in Brianza: noi non ci stiamo! Nel mirino: un bambino di 10 anni. Non è un incubo. E' realtà, tristissima. Andata in scena sabato pomeriggio in Brianza. Attrice protagonista, da 'oscar dell'inciviltà' una mamma. La partita è Aurora Desio – Sovicese, Pulcini 2009. Una normale partita di calcio giovanile, che dovrebbe essere solo momento di amicizia, condivisione, fair play, come l'Aurora ripete e promuove concretamente da anni, con una serie di iniziative: su tutte, le proprie maglie arancioblu da gioco, 300, con la scritta #SquadraAntiBulli sul petto", afferma l'Aurora Desio nel comunicato.

Daspo alla donna - La lettera è indirizzata anche alla Società Sovicese: “Certi che i vertici della Società condividano i valori di sportività e condannino ogni forma di razzismo – sottolinea l'Aurora Desio – ci aspettiamo che venga avviata una indagine interna per individuare chi si è resa autrice di questo gesto vile e indegno, nei confronti di un bambino. Finché non sarà individuata e finché non sarà adottato il Daspo temporaneo dai campi giovanili, ci rifiuteremo di incontrare la Sovicese in qualsiasi competizione ufficiale, anche a costo di rischiare multe e penalizzazioni”. Sabato scorso, dopo gli insulti, sugli spalti del campo sportivo brianzolo molti genitori si sono detti indignati per quanto è successo. Il bambino ha avuto la forza di continuare a giocare ma quando la partita è finita, quasi in lacrime ha raccontato tutta la sua angoscia.