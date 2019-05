Treviso, 11enne bullizzato sul pulmino della scuola: "I negri si siedono davanti"

"Arrivato a scuola molto turbato", ha spiegato la mamma del ragazzo, "ha ricevuto il sostegno e l'attenzione da professori e compagni che insieme sono andati a denunciare il fatto alla direzione della scuola. Nel pomeriggio sono stata contattata dall'assessore all'istruzione del comune perchè una cosa così grave nel nostro comune non era mai successa, si intende proprio il tipo di linguaggio razzista utilizzato . La mattina successiva nello scuolabus era presente il comandante dei vigili urbani che ha seguito tutto il giro spiegando a tutti i bambini e ragazzi che atti del genere non sono tollerati".



"Io ho ricevuto telefonate e contatti da tantissimi genitori, soprattutto italiani, pronti ad appoggiarmi per non lasciare in sordina questa storia perchè convinti di non voler vivere in un paese dove si possano verificare episodi del genere".Poi la donna ha lanciato un appello: "Abbiate fiducia nel bene, nella comunità, nelle istituzioni locali fatte di persone per bene. Votate solo persone per bene, non siate omertosi, non siate neutrali ma schieratevi con il bene e l'uguaglianza finchè il male sarà così solo da voler diventare amico del bene. Spero che quelle ragazzine capiscano che per non perdere l'opportunità di vedere la bellezza nel mondo e di arricchire la loro anima, devono iniziare ad aprire gli occhi, a riflettere, ad amare se stesse per poter dare e ricevere amore. "Cara Italia" io ho fiducia".