Alessandria, smantellata la gang della "purple drank": indagati 11 giovanissimi | Botte a chi non pagava

Hashish, marijuana, cocaina e diversi flaconi di "purple drank", sciroppo per la tosse con l'aggiunta di codeina e una bibita, nuova frontiera dello sballo tra gli adolescenti. Droga sequestrata e 11 giovanissimi indagati, sei sottoposti a misure cautelari, a seguito di un'operazione dei carabinieri di Novi Ligure (Alessandria). A incastrare i baby spacciatori video anche sui social in cui confezionano e assumono stupefacenti. Botte a chi non pagava le dosi.

Erano una banda violenta e spregiudicata, che vendeva droga ai coetanei, picchiando selvaggiamente e rapinando coloro che non riuscivano a pagarla.

Sono numerosi i video rinvenuti sui cellulari o postati sui social che ritraggono gli indagati mentre preparano e assumono droga. Altre immagini sono state pubblicate dalle stesse vittime dei violenti pestaggi: in esse vengono mostrati volti tumefatti.

Perquisizioni in corso, alla ricerca di droga e dell'arma che sarebbe stata utilizzata dal capo della banda, in alcuni casi, per minacciare e rapinare chi non pagava.