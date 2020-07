Ragazzi morti a Terni, tecniche per miscelare droga apprese da trapper e web | Forse pensavano fosse codeina ma era metadone

E rivelare quanto scritto dal gip è stato il sito Umbria24 secondo cui gli inquirenti hanno raccolto diverse testimonianze per cui i ragazzi hanno imparato le "modalità di miscelare le sostanze al fine di ottenere l'effetto desiderato vengono dai giovani apprese da alcuni video che circolano su Internet e da alcune canzoni di cantanti trap".

Forse convinti di avere preso codeina - L'altro fatale errore, sempre nelle ipotesi scritte dal gip nella convalida di arresto di Aldo Maria Romboli, sarebbe l'aver scambiato il tipo di stupefacente. Flavio Presuttari, 16 anni, e Gianluca Alonzi di 15, erano convinti, forse, di avere "acquistato e assunto codeina (un oppiaceo analgesico ndr)" mentre "invece si trattava di metadone (analgesico molto più potente ndr)".

Sabato le autopsie, poi il via libera ai funerali - E' stato formalmente conferito dalla procura di Terni l'incarico per le autopsie sui corpi di Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi trovati morti martedì nelle loro abitazioni. L'esame è in programma sabato e dai risultati, specie da quelli tossicologici, sono attesi elementi utili per le indagini

condotte dai carabinieri. Solo dopo l'autopsia la procura darà il via libera ai funerali.