"Piantedosi dimettiti": manifestazione degli studenti a Roma

Fotogallery - Pavullo (Modena), ex carabiniere si barrica in casa con la moglie

Fotogallery - Milano, in 15mila al corteo pro-Palestina

Fotogallery - Cutro, corteo un anno dopo il naufragio: "Mai più morti in mare"

"Contro le vostre manganellate.

Piantedosi dimettiti". E' quello che si legge su un cartello in piazza Beniamino Gigli a Roma, davanti al Teatro dell'Opera e a pochi metri dal Viminale, per la manifestazione promossa dalla Rete degli studenti medi del Lazio dopo gli episodi avvenuti a Pisa con l'uso dei manganelli da parte della polizia contro i ragazzi che manifestavano per la Palestina.