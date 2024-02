Cortei Pisa, il prefetto: "Nessuna indicazione di usare la forza"

Il prefetto di Pisa Maria Luisa D'Alessandro "ha detto che non è stata data nessuna indicazione particolare per reprimere con la forza e i manganelli le manifestazioni in generale e nello specifico quelle pro Palestina", mentre il questore della città toscana "ha ammesso un problema di gestione della piazza dal punto di vista organizzativo e operativo, a suo avviso causato dal fatto che non erano chiari gli obiettivi del corteo".

È quanto riferito in una nota congiunta da Cgil, Cisl e Uil di Pisa su un incontro di sabato con prefetto, questore e comandanti provinciali delle forze dell'ordine in cui i sindacati hanno "chiesto chiarimenti" sulle cariche agli studenti nel corteo pro-Palestina.