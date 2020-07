Piacenza, Montella incastrato dalle microspie: "Quando lo ha saputo era bianco pallido, non respirava più"

È in corso l'interrogatorio di Giuseppe Montella , il carabiniere arrestato insieme ad altri sei colleghi della caserma di Piacenza per reati che vanno dallo spaccio all'estorsione. Secondo le informazioni rese note dal Gip, Montella sarebbe stato incastrato da alcune microspie presente nella sua macchina, installate dalla Guardia di Finanza. "Quando lo ha saputo era bianco pallido, non respirava più", sostiene Simone Giardino , il carrozziere piacentino che ha trovato le cimici all'interno dell'Audi A4 dell'appuntato.

La reazione di Montella - Quando Giardino arriva in caserma per comunicare all'appuntato la scoperta, Montella va su tutte le furie: "Ora è un casino. Io lo ammazzo". Lo sfogo è rivolto a Daniele Giardino, fratello di Simone, che Montella ritiene essere al centro dell'indagine in cui si è ritrovato coinvolto. Giardino ha dei precedenti per spaccio e il 19 marzo scorso era stato arrestato in flagranza di reato insieme al padre Matteo per la detenzione di 3,2 chili di marijuana.

Tre microspie scoperte in 24 ore - Subito dopo aver trovato la cimice nell'Audi di Giuseppe Montella, Simone Giardino si insopettisce e decide di controllare anche la sua autovettura. Spunta una seconda trasmittente, che preoccupa ancora di più il carrozziere piacentino. "Non posso chiamarti al telefono, è successo un casino", dirà alla moglie, "ma non è colpa mia, lo sai benissimo chi è coinvolto". Montella , covinto di non essere il fulcro dell'operazione della GdF ma comunque allertato, decide di far controllare l'automobile della sua ragazza, senza però trovare nessuna microspia. Il terzo dispositivo verrà alla luce pochi giorni dopo, all'interno dell'auto della compagna di Daniele Giardino.

Interrogatorio in corso: "È molto provato" - Giuseppe Montella è considerato dagli inquirenti come la figura al vertice del sistema criminale. Lo scorso gennaio, un pusher marocchino che collaborava con i carabinieri indagati aveva riferito di parlare "principalmente con lui, il quale mi diceva che gli altri erano sotto la sua protezione". In queste ore nel carcere di Piacenza sono ripresi gli interrogatori: secondo il legale di Montella, Emanuele Solari, l'uomo sarebbe "molto provato" e che "probabilmente risponderà alle domande". Altri due i militari che stanno rispondendo agli inquirenti: Salvatore Cappellano si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre Giacomo Falanga avrebbe respinto le accuse di spaccio ed estorsione. All'interno dell'indagine denominata "Odysseus" è finito anche il comandante prinvinciale Stefano Savo, che è stato rimosso dal suo incarico.