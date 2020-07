Carabinieri arrestati a Piacenza, le intercettazioni e i pestaggi tra le risate: "L'ho fracassato, sembrava Gomorra"

"Non arriveranno mai a noi" "...minchia adesso ti devo raccontare quello che ho combinato, ho fatto un'associazione a delinquere ragazzi! Che se va bene... ti butto dentro, nel senso a livello di guadagno... omissis ... in poche parole abbiamo fatto una piramide: sopra ci stiamo io, tu e lui... ok? (omissis) noi non ci possono... a noi... siamo irraggiungibili, ok? A noi non ci deve cagare nessuno... (omissis)...". E' ciò che riferiva fieramente uno dei carabinieri finiti in manette a un collega che di lì a poco sarebbe entrato nell'associazione a delinquere formata dai militari. "Però Davide i contatti ce li ha tutti lui - spiegava -, quelli grossi! (omissis). Lui siccome è stato nella merda, e a Piacenza comunque conosce tutti gli spacciatori, abbiamo trovato un'altra persona che sta sotto di noi. Questa persona qua va tutti da questi gli spacciatori e gli dice 'Guarda, da oggi in poi, se vuoi vendere la roba vendi questa qua, altrimenti non lavori!'... e la roba gliela diamo noi! Poi lui... loro a su... a loro volta avranno i loro spacciatori... quindi è una catena che a noi arriveranno mai!! ...omissis".

I pestaggi ai pusher Gli inquirenti hanno raccolto conversazioni ambientali di approvvigionamento della droga da parte di un carabinieri, di cessione con un referente della piazza milanese, del contatto con gli spacciatori, della consegna di denaro al graduato dell'Arma quale compenso per il trasporto e la custodia dello stupefacente da piazzare, ma anche, il 27 marzo, l'arresto e il pestaggio di un pusher, la sottrazione a un pusher albanese dello stupefacente dal quantitativo da sottoporre a sequestro che veniva poi consegnato a un altro spacciatore magrebino, quale ricompensa per la "soffiata" ricevuta. Vi è poi, intercettato, il sequestro e la tortura di un pusher: "Allora tu non hai capito che qua non comandi un cazzo, non hai capito un cazzo, allora!?", domandava il carabiniere, "Cosa? (rumore di un colpo)", "Non hai capito niente?", "Va bene!", "Ok?", "Ok", "Questo è il primo della giornata, ok?", continuava il carabiniere, "Va bene", "Siediti là e non rompere i coglioni, non rompere i coglioni, non rompere i coglioni, se trovo qualcosa a casa, per te tanti problemi; tutto quello che trovo so mazzate per te". Nel corso dell'arresto, informa sempre la Procura, lo spacciatore veniva condotto presso la caserma di via Caccialupo, dove ha subito una serie di percosse, finalizzate all'ammissione del reato e alla rivelazione dei luoghi dove deteneva la sostanza stupefacente; dopo aver consegnato lo stupefacente, veniva ricondotto in caserma e percosso nuovamente. Il 2 maggio, un altro pusher veniva sequestrato e torturato.

Come Gomorra... e io ci sguazzo Questa invece la conversazione telefonica per l'estorsione finalizzata all'ottenimento di un'autovettura: "...figa, sono entrato attrezzato (ndr armato)...Uno si è pisciato addosso, nel senso proprio pisciato addosso..", raccontava al telefono uno degli intercettati. "L'altro mi ha risposto e l'ho fracassato!!! E poi ho sentito Simone 'ba , ba' ...fa Simone vicino a lui 'basta, lascialo stare che quello ti fa male!' ... e io gli ho detto 'io adesso non ti dico niente, vedi tu quello che devi fare!' ...sai cosa ha fatto? ...Metti ...Ha fatto vicino all'altro 'metti le targhe sulla macchina ...La targa di prova e portala a Piacenza!' e ce la siamo portati a Piacenza e l'abbiamo lasciata da tuo papà!!"... 'no, non hai capito? ...hai presente gomorra? ...Le scene di Gomorra... guarda che è stato uguale! ...ed io ci sguazzo con queste cose! ...omissis... tu devi vedere gli schiaffoni che gli ha dato!". Per facilitare gli spostamenti e le illecite condotte del suo "fornitore" e del "galoppino", ancora, un carbiniere in pieno lockdwon si prodigava alla fornitura di false attestazioni.