Piacenza, bimba di sei anni muore per le complicanze di un'influenza

Lo ha fatto sapere l'Azienda Usl della città emiliana, che ha chiarito come la bambina, nel tardo pomeriggio di venerdì, è stata portata in Pronto soccorso pediatrico a Piacenza, accompagnata dai suoi familiari. Secondo quanto emerso, la piccola presentava sintomi influenzali da alcuni giorni e dopo una serie di accertamenti diagnostici è emerso un quadro molto grave. Viste le condizioni della bambina, è stato disposto il trasferimento all'ospedale Niguarda di Milano, ma ogni tentativo è risultato vano. Domenica avrebbe dovuto esibirsi con il coro della sua scuola.

Il decesso - La piccola, Maria Isabela Lisaru, nata a Piacenza e figlia di una famiglia di origine romena, è deceduta nella notte tra venerdì e sabato. In base a quanto è stato riferito dall'Ausl di Piacenza, le condizioni della bambina sono apparse molto critiche, con una funzionalità cardiaca severamente compromessa; i sanitari hanno quindi organizzato un trasporto d'urgenza verso l'ospedale Niguarda di Milano, per sottoporre la bambina a Ecmo, l'unica tecnica possibile per supportare in casi come questo le funzioni vitali mediante circolazione extracorporea.

Leggi Anche Brindisi, bimbo di un anno e mezzo ingerisce un tappo e muore soffocato

Le complicazioni dell'influenza - Durante gli accertamenti compiuti a Piacenza, un tampone avrebbe evidenziato la presenza di un virus influenzale di tipo B. Come confermato dall'Ausl, nei casi più gravi, alcune infezioni virali, raramente, possono causare infiammazioni rapide e fatali del tessuto muscolare del cuore, anche in bambini precedentemente sani. Sabato è arrivata la conferma del decesso

Il cordoglio della città - Lo sgomento e il dolore di tutta la comunità piacentina è stato espresso dalla sindaca Katia Tarasconi: "Come sindaca e soprattutto come madre, abbraccio mamma e papà con tutto l'amore che ho". Cordoglio espresso anche da tutti i sanitari che hanno provato a curare la piccola Maria Isabela.