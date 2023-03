Bimba italiana muore all'asilo nido in Belgio: si indaga per presunte percosse

L'annuncio straziante dei genitori: "Non si sveglierà più"

La bimba ha lottato per alcuni giorni tra la vita e la morte in rianimazione in ospedale, per una frattura del cranio ed emorragia cerebrale. Nelle prime di giovedì i genitori hanno dato lo straziante annuncio ai conoscenti sui social: "Non si sveglierà più. Sono stati i sei mesi più belli della nostra vita e la sua perdita ci lascia una voragine nel cuore. Il babbo e la mamma ti penseranno sempre. Addio piccola mia", hanno scritto.