Peste suina, Ue: insufficienti le misure di Roma per contrastarla

Davanti alla sfida "estrema e urgente per il mondo intero" della lotta alla peste suina africana, è di "massima importanza essere vigili e di applicare tutta la legislazione europea pertinente, in particolare durante la stagione di punta estiva". Lo afferma la Commissione europea. La presenza in Europa della malattia "non è solo una minaccia per il settore suinicolo europeo, ma può anche avere importanti conseguenze negative per il nostro ambiente e i nostri ecosistemi, nonché un impatto sull'agricoltura e sul commercio", avverte una portavoce dell'esecutivo Ue, ricordando che "gli Stati membri interessati hanno compiuto notevoli sforzi per sradicare e contenere questa malattia devastante". "Come previsto dalla legislazione Ue, la Commissione adotta le necessarie misure di regionalizzazione tenendo conto della situazione epidemiologica" nei Ventisette, aggiunge.