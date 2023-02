Peste suina, due nuovi casi in Liguria: in totale 99

Due nuovi casi di peste suina sono stati accertati in Liguria dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

L'aggiornamento dei dati al 1 febbraio fa così salire a 99 le positività nella Regione. Restano invece 202 in Piemonte. Il numero complessivo di casi per le due Regioni è quindi di 301. I due nuovi casi sono stati osservati in Liguria: uno nella provincia di Genova a Isola del Cantone (dieci da quando è iniziata l'emergenza), uno nella provincia di Savona a Sassello (nove in totale).