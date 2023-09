Peste suina, a Pavia abbattuti oltre 33mila maiali

L'intervento del Consiglio Ue

La peste suina africana è temuta soprattutto per la sua elevatissima contagiosità. Colpisce esclusivamente i suini e il virus non è in grado di compiere il salto di specie, dunque non può infettare l'uomo. La diffusione del virus ha indotto l'Unione Europea a portare a 172 il numero dei Comuni del Pavese dove sono vietate le movimentazioni di maiali, sia in ingresso che in uscita. Sulla peste suina "non credo abbiamo bisogno di nuove regole, credo anzi che già ne abbiamo di buone, ma l'importante sono l'attuazione, la notifica, la trasparenza e la buona cooperazione tra gli Stati membri" aveva detto ieri il ministro spagnolo Luis Planas, arrivando al Consiglio Ue dove ha presieduto la riunione dei ministri dell'Agricoltura, tra i quali Lollobrigida, secondo il quale bisogna prevedere "risorse straordinarie" e "intervenire sulla ricerca sia di un vaccino efficace, sia di pratiche che possano eradicare il fenomeno".