Lettonia, nuovi focolai di peste suina africana

Due focolai di peste suina africana sono stati isolati a Cesvaine, nella Lettonia centrorientale, nelle ultime 48 ore.

Le aree circostanti gli allevamenti in cui gli esemplari malati sono stati rinvenuti sono state sottoposte a quarantena dalle autorità sanitarie. Le autorità hanno, inoltre, ordinato l'abbattimento di 44 esemplari. Circa due settimane fa, i primi casi di peste suina africana di quest'anno erano stati riscontrati in un capannone di maiali domestici nell'adiacente comune di Gulbene. In quel caso, i capi abbattuti erano stati 101.