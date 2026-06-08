Giudice trovata morta nel 2022, l'autopsia riapre il caso: ora si indaga anche per omicidio
La nuova perizia mette in dubbio il suicidio della magistrata Francesca Ercolini: gli investigatori valutano l'ipotesi dello strangolamento
Francesca Ercolini © Tgcom24
A quasi quattro anni dalla morte della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre 2022, l'inchiesta cambia strada. La Procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. La relazione di circa 450 pagine, redatta dal professor Vittorio Fineschi che ha eseguito la nuova autopsia, solleva seri dubbi sulla ricostruzione iniziale secondo cui la magistrata si sarebbe tolta la vita volontariamente.
I punti da chiarire
Tra gli elementi che destano sospetto ci sono i segni riscontrati sul collo della magistrata. Secondo i nuovi accertamenti, non sarebbero compatibili con quelli che avrebbe dovuto provocare la striscia di seta trovata annodata alla ringhiera della scala interna dell'abitazione, particolare che aveva portato inizialmente a ipotizzare un gesto volontario.
L'ipotesi dello strangolamento
Gli inquirenti pensano sia possibile che la scena del crimine trovata nell'appartamento di viale Zara sia stata una messa in scena. La ricostruzione ritenuta al momento più credibile sarebbe quella di uno strangolamento. Proprio per fugare ogni possibile dubbio, nella prossima fase investigativa gli specialisti della polizia scientifica torneranno nella casa di Pesaro per effettuare ulteriori rilievi. Una volta completati gli approfondimenti, le parti si confronteranno nuovamente davanti al gip Marco Billi nell'udienza fissata per il 22 settembre.
Sei indagati
L'inchiesta, coordinata dalla pm Roberta D'Avolio della Procura dell'Aquila, vede sei persone iscritte nel registro degli indagati, tra cui il marito della magistrata. La nuova ipotesi di omicidio riguarderebbe solamente due di loro. Nel procedimento giudiziario sono contestati, a vario titolo, anche i reati di depistaggio, falsità ideologica e violazione del segreto istruttorio. Tra le persone indagate spicca anche il medico legale che eseguì i primi accertamenti sul corpo della giudice.
La morte prematura della giudice
Per la ricostruzione iniziale fatta ai tempi della morte della giudice, Francesca Ercolini si sarebbe suicidata impiccandosi con un panno di stoffa legata alla ringhiera della scala interna della sua abitazione. A trovarla sarebbero stati il marito, l'avvocato Lorenzo Ruggieri, e il figlio, che all'epoca aveva solo 16 anni. All'arrivo dei soccorsi il corpo giaceva a terra.