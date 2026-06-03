Cosenza, donna accoltellata dopo agguato sotto casa: un fermo

Le successive ricerche hanno permesso ai militari di rintracciare il 30enne presso la sua abitazione. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati due coltelli, gli abiti indossati e il veicolo utilizzato per raggiungere il luogo dell'aggressione, tutti con verosimili tracce di sangue. L'uomo è stato quindi sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato femminicidio e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'intervento dei militari è scattato nella notte, presso il Pronto Soccorso, dove la giovane donna era stata ricoverata con numerose ferite da taglio al capo e alla schiena: le sue condizioni sono apparse da subito gravi. Avviati gli accertamenti, i Carabinieri, attraverso le testimonianze raccolte e l'analisi delle immagini di videosorveglianza, sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti.