Pesaro, ferita al volto con un mattone in strada: "Gesto di autolesionismo"

Trovata poi a terra insanguinata, è stata subito soccorsa in ambulanza. Inizialmente si pensava fosse stata aggredita da una persona di sua conoscenza ma, stando a quanto raccontato in ospedale, ha fatto tutto da sola. Si tratta, dunque, di un gesto di autolesionismo da parte della donna, che era stata ricoverata all'ospedale di Torrette ad Ancona, in codice rosso, per i gravi traumi subiti.

Trauma cranico ed ematoma - Alla donna stati riscontrati un trauma cranico e un ematoma alla fronte. Il fatto è avvenuto in mattinata in via Montenevoso. Per il soccorso della vittima era stata allertata l'eliambulanza che, però, in fase di atterraggio ha colpito con una pala un cartellone pubblicitario e non ha potuto dare seguito al servizio.

Nessuna aggressione - Non è stata dunque stata aggredita con un colpo di mattone sul volto ma si è ferita da sola, come riferito allo psichiatra che l'ha sentita in ospedale ad Ancona. La donna, che sarebbe alle prese con problemi psicologici, avrebbe addotto motivazioni in sostanza legate al suo lavoro e alla propria insoddisfazione. Continuano comunque le indagini per fare luce e capire cosa sia esattamente accaduto: l'ipotesi privilegiata è che non vi sia stato alcun aggressore ma che la 40enne si sia autoinferta il colpo in faccia con la grossa pietra, trovata insanguinata accanto a lei.