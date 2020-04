Roma, 37enne aggredita a martellate dall'ex: è grave

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver colpito ripetutamente la sua ex compagna a martellate . E' accaduto a Roma, in zona Capannelle: la donna, 37 anni, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Prima di scappare ed essere bloccato poco dopo nei pressi della sua abitazione, l'aggressore aveva inoltre rubato all'ex il pc portatile.

Rotto il manico del martello - A dare l'allarme sono stati alcuni condomini che hanno sentito le grida della donna durante l'aggressione, avvenuta nella serata di venerdì. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe raggiunto la casa della ex a bordo di un taxi per poi aspettarla nel box condominiale. Proprio lì la donna è stata ripetutamente colpita con un martello fino a quando non si è rotto il manico.

Vestiti gettati in un cassonetto - La donna, portata in ospedale in codice rosso, ha una prognosi di 45 giorni: è stata lei a indicare alle forze dell'ordine l'identità dell'aggressore nonostante quest'ultimo avesse il volto coperto da una mascherina e da occhiali scuri. L'uomo, che poi ha rubato il computer della donna, ha tentato la fuga e si era anche cambiato i vestiti prima di essere blocctao dalla polizia nei pressi della sua abitazione. Gli abiti che l'uomo ha indossato durante l'aggressione erano stati buttati, assieme alla custodia del pc rubato, in un cassonetto. Portato a Regina Coeli, l'aggressore è accusato di tentato omicidio e rapina aggravata.