Milano, donna di 59 anni uccisa in casa a coltellate: arrestato il marito

I poliziotti sono riusciti a schivare l'auto e hanno arrestato il conducente. Era stata la figlia della vittima, Adriana Signorelli, intorno alle 2 della notte tra sabato e domenica, a chiamare il 118 e i vigili del fuoco perché aprissero il portone del palazzo in cui viveva la madre, che non rispondeva il telefono. Quando i soccorritori sono entrati hanno trovato la donna a terra uccisa da numerose coltellate. Sono quindi intervenuti gli agenti della Questura per i rilievi. Poco dopo il marito della donna ha raggiunto il palazzo a forte velocità e, alla vista delle pattuglie, ha tentato di fuggire investendo gli agenti. Ora si sta cercando di capire il suo ruolo nel delitto.



Il marito in passato aveva aggredito la donna con la candeggina - L'uomo arrestato ha diversi precedenti per reati contro la persona ed era sottoposto all'obbligo di firma per maltrattamenti. Gli investigatori della Squadra mobile stano lavorando a un fermo in relazione all'omicidio. Il 18 novembre del 2018 l'uomo era andato nell'abitazione della donna, che in quel momento non era in casa, e aveva fatto esplodere la sua bombola a ossigeno. Era con i carabinieri a recuperare la sua auto con la quale il marito aveva provocato diversi incidenti. L'uomo era tornato alcune ore dopo con un coltello e una tanica con benzina e candeggina. Aveva gettato il liquido addosso alla moglie che, però, era riuscita a scansarsi e a chiudere l'uomo fuori di casa. Il marito era stato successivamente rintracciato in una sala giochi e portato in ospedale, nel reparto di Psichiatria. Era stato denunciato per incendio doloso, minacce aggravate e maltrattamenti in famiglia. Da alcuni mesi era uscito dal carcere, dove aveva scontato una condanna sempre per maltrattamenti.