Roby Facchinetti aggredito e rapinato in casa: in azione tre banditi armati di pistole

Sapevano come muoversi

I fatti risalgono a domenica sera. I malviventi sono entrati in azione in tarda serata, con il volto coperto da un passamontagna. Armati di pistola hanno minacciato i presenti costringendoli, a quanto si apprende, ad aprire una cassaforte. Pare che i tre si siano mossi con estrema padronanza nella villa del cantante dei Pooh e, al momento, non risultano finestre o porte forzate.