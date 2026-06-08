Perugia, detenuta resta incinta dopo colloquio con il compagno: lascia il carcere

"Ora - ha spiegato Caforio - qui la singolarità è duplice. Intanto è una donna che ha richiesto l'affettività e quindi per il principio di parità ha diritto ovviamente come l'uomo. Poi il compagno era un detenuto e questa è un'altra particolarità. La cosa si è complicata perché è rimasta incinta. E ciò non era stato proprio contemplato nelle ipotesi. Il tema è tutto qui: che succede con una gravidanza? Il dubbio è che ci possa essere anche l'uso strumentale. L'effetto della legge è che una detenuta che rimane incinta ha diritto a differire la detenzione, oppure a chiedere forme attenuate, ci sono benefici, come è corretto che sia. E quindi - aggiunge - si aprono scenari francamente non ipotizzabili. Nuovi. Poi nel caso di specie, c'è nebulosità anche perché non c'è nel carcere di Perugia la stanza dell'affettività". Al momento è in atto una verifica interna al carcere. Secondo Caforio, alla base dell'accaduto potrebbe esserci stata una iniziativa "di buona fede per cercare di dare corso a un diritto che il sistema carcerario non riesce ad assicurare, cioè il diritto all'affettività".