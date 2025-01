Gb, sesso in video con detenuti: condannata addetta carceraria

È stata condannata a 15 mesi di reclusione Linda De Sousa Abreu, ex funzionaria in servizio nel carcere maschile londinese di Wandsworth: era accusata d'aver avuto diversi incontri sessuali con almeno un detenuto; incontri in parte filmati in video e poi trapelati sul web per diventare virali nell'ambito di una vicenda che ha suscitato scalpore sui media britannici. Abreu, 30 anni, era stata arrestata nei mesi scorsi nell'aeroporto di Heathrow dalla polizia mentre cercava di fuggire in Spagna con il padre. Durante il processo si è riconosciuta colpevole di cattiva condotta.