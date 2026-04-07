Indonesia, due persone frustate per "rapporti extra-matrimoniali"

Non sono rari i casi di fustigazione pubblica in Indonesia. I malcapitati sono spesso gli omosessuali, perseguitati perché il loro orientamento sessuale è contrario ai precetti morali e religiosi contenuti nel Corano. Per questo, sempre a Banda Aceh, ad aprile 2025 due ragazzi di 20 e 21 anni sono stati arrestati perché visti da alcuni residenti entrare insieme in un bagno nel parco di Taman Sari. La polizia indonesiana li aveva scoperti mentre si abbracciavano e si baciavano: atti che il Tribunale della Sharia di Aceh ritenne fossero atti sessuali. Inizialmente i procuratori avevano chiesto 85 frustate a testa, ma il collegio dei tre giudici optò per una pena sensibilmente ridotta: una decisione "clemente" visto che i due ragazzi erano stati collaborativi, erano eccellenti studenti universitari e non avevano precedenti.