Donne coperte, musica, barba: in Afghanistan ecco la "legge per promuovere la virtù e prevenire il vizio"

La legge stabilisce che le donne in pubblico devono coprire il volto "per evitare tentazioni", cosa che comporta anche l'uso di una mascherina sulla bocca. Le donne in pubblico inoltre non devono far sentire la propria voce, cantando o recitando poesie. Sono previsti divieti anche per i conducenti di veicoli: niente musica, niente droghe, trasporto di donne non vestite adeguatamente, donne in presenza di uomini che non sono membri della loro famiglia, o donne senza un mahram (accompagnatore, un membro maschio della loro famiglia).