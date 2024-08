L'Afghanistan a tre anni dal ritorno dei talebani: imposto un apartheid di genere, grave crisi umanitaria

A subire le peggiori conseguenze sono le donne. I talebani hanno privato il genere femminile quasi di ogni diritto, portando il Paese indietro di almeno vent'anni. Molti dei divieti imposti nella vita pubblica colpiscono soprattutto le donne. Non possono camminare da sole per strada, nè lavorare tranne in un ristretto numero di casi stabiliti per legge. Alle bambine non è concesso studiare dopo gli 11 anni. Secondo l'Unesco, da quando i talebani sono tornati al potere le scuole sono state proibite a 1,4 milioni di ragazze. Molte studiano clandestinamente, correndo il rischio di essere perseguitate per questo. Anche l'accesso all'istruzione primaria è calato drasticamente, con 1,1 milioni di bambine e bambini in meno che frequentano la scuola. Secondo l’organizzazione Human Rights Watch, i talebani hanno creato la peggiore crisi dei diritti delle donne al mondo. Solo tra giugno 2023 e marzo 2024 sono stati emessi 52 editti che hanno ridotto ulteriormente le libertà del genere femminile. La segregazione nega loro diritti fondamentali, persino quello alla salute e alla giustizia.