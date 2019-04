Brunei, in vigore la pena di morte con lapidazione per sesso gay

E' entrato in vigore nel Brunei la legge che prevede la lapidazione per il sesso omosessuale. La decisione ha causato le critiche della comunità internazionale e l'appello a boicottare gli hotel di lusso del sultanato da parte di molte celebrità. Secondo la legge, l'incriminazione avverrà in caso di confessione o se l'atto sessuale sarà testimoniato da 4 persone. L'omosessualità è già illegale nel Brunei ed è punibile con il carcere fino a 10 anni.