George Clooney contro il sultano del Brunei:"Boicottate i suoi hotel"

Le nuove norme, ispirate alla sharia, entreranno in vigore il prossimo 3 aprile e consentiranno alle autorità di frustare e lapidare i cittadini gay e le persone accusate di adulterio. Clooney ha incoraggiato i suoi fan e amici a prendere posizione contro la Brunei Investment Agency, di proprietà del gruppo Sultan's Dorchester Collection, non soggiornando in nessuno dei suoi nove hotel. Ne fanno parte tra gli altri il Beverly Hills Hotel e il Dorchester di Londra, l'hotel Principe di Savoia a Milano e l'Eden a Roma.



Nella missiva l'attore ha anche scritto di aver alloggiato in molti di questi alberghi, senza sapere a chi appartenessero davvero: "Sono begli hotel. Le persone che ci lavorano sono gentili e disponibili e non hanno niente a che fare con il proprietario... Ma cerchiamo di essere chiari, ogni volta che vi soggiorniamo o organizziamo un meeting o un cena in uno di questi nove hotel, stiamo mettendo soldi direttamente nelle tasche degli uomini che scelgono di lapidare e di uccidere i propri cittadini per il solo fatto di essere gay o accusati di adulterio".