George Clooney e Amal, coppia regale alla corte del principe Carlo

Nel Regno Unito hanno preso casa (nel 2014) e nella corte reale sono... di casa. George Clooney e Amal Alamuddin sono molto legati non solo ai Duchi di Sussex (l'avvocatessa per i diritti umani è una cara amica di Meghan Markle) ma anche al principe Carlo che li ha invitati a una cena a Buckingham Palace per celebrare il suo Prince's Trust. L'attore, 57 anni, e la moglie, 41 anni, in total white, sono apparsi eleganti e regali.