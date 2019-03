la lista degli hotel da boicottare 31 marzo 2019 11:17 Brunei, Elton John si unisce alla campagna di George Clooney Dal 3 di aprile, nel piccolo sultanato del Sudest asiatico, entra in vigore la legge che condanna gli omosessuali alla pena di morte

Elton John come George Clooney. La popstar inglese si unisce alla campagna dell'attore americano, conosciuto anche per il suo impegno civile e politico, per boicottare tutti gli alberghi posseduti nel mondo dal sultano del Brunei, il piccolo stato nel Sudest asiatico, dove, dal prossimo 3 aprile, dovrebbe entrare in vigore una legge a dir poco oscurantista.

Chiunque venga sorpreso in atti omosessuali sarà condannato alla lapidazione, oppure alla pena di morte. Anche gli adulteri rischiano il medesimo trattamento Su Twitter Elton John ha lodato "Clooney per aver preso posizione contro la discriminazione e il bigottismo anti gay, in corso nello stato del Brunei - un posto dove gli omosessuali sono brutalizzati - e ancor di più per aver boicottato gli hotel del Sultano". Poi il cantante, sempre sulla pagina social, ha trascritto l'elenco degli alberghi da boicottare, che include il sontuoso e centralissimo Dorchester di Londra, a Park Lane.























"I nostri cuori vanno ai dipendenti delle strutture possedute dal Sultano, alcuni dei quali, come sappiamo, sono gay". Poi Elton John ha concluso: "Riconosciamo la sovranità dei paesi, ma ci sentiamo in dovere di lanciare il messaggio, per quanto possibile, che questo trattamento è inaccettabile. Non dobbiamo mai sottovalutare il potere delle nostre voci e delle nostre azioni per far scoppiare quel cambiamento di cui abbiamo bisogno".