Milano, proteste e tensioni nel carcere minorile Beccaria

Tutto è nato da una lite, con aggressioni, tra gruppi di detenuti in celle diverse. Da lì si sono generate proteste e tensioni che hanno coinvolto tutto il carcere minorile Beccaria di Milano. Sul posto, nel tentativo di riportare la situazione alla calma, sono intervenuti gli agenti del gruppo di intervento operativo della polizia penitenziaria e i vigili del fuoco, in prevenzione, dato che spesso in caso di tensioni nelle carceri viene dato fuoco a suppellettili o arredi. Gli agenti hanno solamente circondato il perimetro del penitenziario, mentre all'interno la situazione è stata ricondotta alla normalità dal personale della polizia penitenziaria. Nel corso dell'agitazione, durante la quale non sono state registrate evasioni, i detenuti si sono lanciati reciprocamente degli oggetti, appiccando incendi di lieve entità.