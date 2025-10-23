Torture al carcere minorile Beccaria, indagati don Rigoldi e don Burgio per omessa denuncia

Al centro dell'indagine giudiziaria ci sono numerosi episodi di tortura e percosse che sarebbero stati inflitti ai giovani detenuti. La Procura di Milano intende ascoltare davanti a un giudice 33 ragazzi coinvolti, con l'obiettivo di raccogliere testimonianze dirette e documentate. Oltre ai due sacerdoti, nell'elenco degli indagati figurano anche agenti penitenziari accusati di violenze fisiche, ex dirigenti del carcere, l'ex comandante della struttura, medici e infermieri. Le ipotesi a loro carico variano dalla partecipazione attiva ai pestaggi, alla mancata segnalazione o alla copertura degli abusi.

Una parte dell'informativa, che include dieci pagine e i nomi dei due sacerdoti, risulta omissata, segnale che gli accertamenti sono ancora in corso e che nuove rivelazioni potrebbero emergere nelle prossime settimane.