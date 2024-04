Milano, torture nel carcere minorile Beccaria: 21 misure cautelari

Maltrattamenti e, in alcuni casi, vere e proprie torture subite da giovani detenuti dell'Istituto Penale Minorile Cesare Beccaria di Milano.

Con queste accuse, tredici agenti della Polizia Penitenziaria hanno ricevuto stamani un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, mentre per altri otto dipendenti del corpo di polizia è stata disposta la sospensione dall'esercizio di pubblici uffici. I reati a vario titolo contestati dalla Procura sono maltrattamenti, concorso in tortura, e una tentata violenza sessuale nei confronti di un detenuto.