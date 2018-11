Pernigotti, la produzione che conviene in Turchia

Dal 2013 la Pernigotti è in mani turche, ma è di poche settimane fa l’annuncio che la storica azienda dolciaria piemontese che produce cioccolatini, ha chiuso lo stabilimento di Novi Ligure, provincia di Alessandria. Grazie ad alcune leggi europee, pare che la produzione di gianduiotti potrebbe essere a rischio qualità. Meno cacao nel cioccolato e nocciole turche – sembrerebbe – più scadenti rispetto a quelle italiane. È così che uno dei prodotti made in Italy emigra all’estero, dove si è spostata gran parte della lavorazione, nonostante la sede centrale sia rimasta in Italia. “Da quando è cambiata la proprietà dell’azienda io mi sento un numero”, dice una dipendente amareggiata. Meno fortunati altri lavoratori, lasciati a casa a 50 anni suonati e senza alcuna prospettiva per il futuro.