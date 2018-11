Crisi Pernigotti, "Mattino Cinque" segue il viaggio notturno dei lavoratori

È cominciato da Novi Ligure il viaggio in pullman che porta gli operai della Pernigotti al Ministero dello sviluppo economico, per incontrare il Ministro Di Maio e sperare di non perdere il loro posto di lavoro. "Da quando sono entrati questi nuovi proprietari mi sono sentita un numero, senza un minimo di umanità" commenta una donna durante il lungo viaggio seguito dalle telecamere di "Mattino Cinque". "Speriamo di non perdere il posto di lavoro e non vogliamo che venga spostata la sede da Novi Ligure, deve rimanere lì - commenta Anna, altra dipendente a bordo del pullman appena arrivato a Roma. I dipendenti promettono di non arrendersi anche nel caso in cui l'incontro odierno con Di Maio dovesse avere un esito negativo.