Pernigotti, il sindaco di Novi: "No alla chiusura dello stabilimento, è assurdo"

"Ho già informato il prefetto, Antonio Apruzzese, e tutti i parlamentari del territorio, perché la questione deve diventare di rilievo generale ed essere trattata a tutti i livelli istituzionali con la massima attenzione", ha spiegato Muliere, ribadendo la sua posizione "al fianco di operai, rsu, sindacati, con i quali definire i passi successivi da fare per trovare, insieme, soluzioni alternative alla cessata attività. Non rinunceremo mai a un marchio storico, che la proprietà vorrebbe tenere, ma non si sa per cosa farne. La Pernigotti è patrimonio di Novi e dei novesi, oltre che un grande nome conosciuto che non può finire così".



Ad annunciare la chiusura erano stati martedì i sindacati al termine dell'incontro con i rappresentanti della proprietà dell'azienda dolciaria, passata al gruppo turco Tuksoz. "L'amministratore delegato era accompagnato dai legali e ci ha comunicato che non sono interessati allo stabilimento - ha annunciato Tiziano Crocco (Uila) -. I pochi impiegati del settore commerciale che rimarranno saranno trasferiti a Milano. Ciò significa 100 lavoratori a casa e altrettante famiglie in difficoltà".