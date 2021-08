Per il rapper Baby Gang foglio di via da Rimini e daspo a Milano

Foglio di via da Rimini e da altre cittadine della riviera romagnola per il rapper italiano di origini marocchine Baby Gang , 20 anni, vero nome Zaccaria Mohuib . Il provvedimento ha raggiunto il giovane cantante, che era già stato colpito da daspo per bar e discoteche di Milano. Nella città metropolitana, con Baby Gang, era stato "daspato" anche il collega e amico Rondo Da Sosa , vero nome Mattia Barbieri.

A Rimini il foglio di via - A Baby Gang il foglio di via è stato consegnato dalla polizia di Stato a Sondrio: il provvedimento lo ha "bandito" per tre anni dai Comuni di Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica e Bellaria Igea Marina su disposizione del questore di Rimini. Il questore di Milano ha emanato il daspo, oltre che per Baby Gang, anche per Rondo Da Sosa.

Misano, il post di Zaccaria dopo il concerto cancellato - Baby Gang aveva in programma un'esibizione al Byblos di Misano e, dopo la chiusura del locale per mancato rispetto delle norme Covid, aveva scritto sui social questo messaggio per i fan: "Ancora una volta, per cause che non dipendono da me, il live è stato annullato. Questo vuol dire che da oggi in poi tornerò a zanzare (in gergo significa derubare) i turisti in spiaggia a Riccione perché altrimenti non vado avanti. Non sto scherzando".

Notte di vandalismi a Riccione - Pochi giorni dopo la cancellazione dell'evento, sabato 21 agosto, in alcune vie del centro storico di Riccione giovanissimi teppisti hanno danneggiato auto parcheggiate, rotto finestrini e tirato pietre contro le vetrine dei negozi, terrorizzando residenti e turisti. Non è chiaro se ci sia un legame tra il post di Baby Gang e l'annullamento del concerto da una parte, e gli atti vandalici dall'altra. Il rapper ha ufficialmente smentito di aver voluto incitare i suoi fan a commettere reati.

Due indagini su Baby Gang - Contro di lui è dunque arrivato il provvedimento sulla riviera, mentre continuano le due indagini che lo riguardano: oltre a quella sugli atti vandalici di Riccione, c'è anche un'altra vicenda, legata a disordini avvenuti a Milano il 12 agosto.

Il 12 agosto all'Old Fashion di Milano - Quella notte Baby Gang era arrivato alla discoteca Old Fashion del capoluogo lombardo dopo essere stato chiamato dall'amico Mattia Barbieri, noto come Rondo Da Sosa, al quale gli addetti del locale avevano negato l'ingresso per disordini di cui era stato protagonista in passato. Da Sosa aveva allora chiamato in aiuto l'amico e, insieme con altri giovani, i due avevano minacciato gli addetti alla sicurezza e lanciato sassi contro la discoteca.

Con i colleghi di Milano, la polizia amministrativa di Rimini ha intanto ricostruito la permanenza di Baby Gang in Riviera. Con un'altra persona, il rapper ha alloggiato in un hotel a Rimini da cui sarebbe ripartito martedì mattina. Gli agenti lo hanno poi rintracciato a Sondrio dove gli hanno notificato i provvedimenti.