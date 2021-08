ansa

Un popolare rapper di Milano è stato denunciato per aver utilizzato la fotografia dei figli di una nota blogger influencer, accostandone la loro immagine al contenuto di una canzone immessa nella rete. Il brano descrive la vita in prigione del protagonista e per qeusto il contenuto è stato ritenuto diffamatorio nei confronti dei bambini. Il rapper è stato protagonista di una protesta contro gli agenti.