Milano, tafferugli per il video rap malgrado restrizioni anti Covid: perquisizioni della polizia

Dopo i tafferugli avvenuti a Milano durante la produzione di un video rap, lo scorso 10 aprile, la polizia ha eseguito a Milano 13 decreti di perquisizione domiciliare. Sono state perquisite le abitazioni di dieci maggiorenni e tre minorenni: per loro l'accusa è di manifestazione non preavvisata, violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravate, nonché, per uno dei maggiorenni, di porto d'armi.