Milano, 300 ragazzi assembrati per un video rap: dispersi con un lacrimogeno

ansa

Un gruppo di circa 300 ragazzi si è ritrovato per un video rap in via Micene, alla periferia di Milano, senza alcun distanziamento intorno alle 17:30. Sul posto dell'assembramento sono intervenuti polizia e carabinieri. Quando i giovani, fra i 16 e i 20 anni, li hanno visti arrivare sono scappati verso piazzale Selinunte e hanno iniziato a lanciare pietre, bastoni e bottiglie. Per disperderli le forze dell'ordine hanno lanciato un lacrimogeno.