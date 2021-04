Milano, assembramenti e mascherine abbassate nella moschea abusiva: la denuncia sui social

"Oggi, come ogni venerdi, nella moschea abusiva di Via Carissimi si sono radunate decine di fedeli che attendevano di entrare aspettando fuori alla palazzina dove c'è questo centro culturale islamico abusivo - si legge nel post, riportato da Il Giornale -. Lo avevo già segnalato nelle scorse settimane in Via Lopez dove i musulmani pregano abusivamente in una ex panetteria. Ricordo che a luglio 2020 è stato arrestato un uomo per propaganda pro Isis che aveva frequentato più volte il centro di via Carissimi".

Le foto sarebbero state scattate il 2 aprile, mentre in città erano in vigore le restrizioni anti-Covid della zona rossa. "Perché il Comune di Milano non manda la Polizia Locale per verificare l’effettiva destinazione d’uso di questa struttura? - chiede la Sardone - Perché la sinistra in via Carissimi, Via Lopez, via Cavalcanti, via Maderna, via Padova e via dicendo, fa finta di nulla? La zona rossa per gli islamici non vale? E come mai il Comune non pensa ai crescenti rischi di estremismo islamico?".