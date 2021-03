Covid, Orlando: "Stop ai licenziamenti fino a ottobre per chi non ha la Cig" | Muore vigile urbano a Potenza, poche ore prima aveva fatto il vaccino Pfizer

"Quella di quest'anno sarà una prova di Maturità vera: abbiamo abbandonato l'idea che si lavorava 5 anni e poi arrivava una busta con i temi e si faceva una sorta di lotteria. I ragazzi avranno un mese per poter svolgere il loro lavoro prepararlo e consegnarlo; la prova iniziera' con la discussione di questo lavoro". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. "Non è un esame all'acqua di rose né di emergenza: è una prova di Maturità in cui i ragazzi potranno dimostrare come sono cresciuti, è un passaggio in avanti, non ci siamo messi all'angolo, è un esame di Maturità vero", ha assicurato. "L'esame deve essere un elaborato, un testo scritto il cui contenuto viene discusso insieme al Consiglio di classe con un tema coerente con il percorso di studi di 5 anni. Il candidato avrà un mese per svolgere il lavoro e consegnarlo due settimane prima", aggiunge ancora.