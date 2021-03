Covid, 20.396 nuovi casi su 369.376 tamponi e altri 502 decessi

In Italia ci sono 20.396 nuovi casi di coronavirus a fronte di 369.376 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 15.267 con 179.015 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 502 decessi (contro i 354 di lunedì) per un totale, da inizio pandemia, che supera i 103.000. In terapia intensiva sono ricoverati 3.256 pazienti. La Regione con il maggior incremento di casi è la Lombardia: +4.235.

L'indice di positività in calo - Gli attualmente positivi nel nostro Paese sono 536.115 (con il totale dei casi che sale a 3.258.770). In considerazione dei test effettuati, l'indice di positività è del 5,52% (il giorno precedente era dell'8,5%).

Terapie intensive in aumento - Sono 99 più di lunedì i letti di terapia intensiva occupati da pazienti Covid in Italia: lo comunica il ministero della Salute. In forte aumento anche gli ingressi giornalieri, 319, che portano il totale dei posti occupati in rianimazione a 3.256. I ricoverati con sintomi in più sono 760 (totale 26.098) mentre 506.761 sono in isolamento domiciliare.

Regione per Regione - La Regione che ha fatto registrare il maggio rincremento di nuovi positivi è la Lombardia (+4.235), seguita da Campania (+2.656), Emilia-Romagna (+2.184) e Piemonte (+2.074).