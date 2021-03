Ema: "Preoccupa il calo di fiducia sui vaccini ma contano dati scientifici" | Aperta inchiesta su alcuni lotti AstraZeneca

Nessuna indicazione su legami diretti - "Non ci sono indicazioni che le vaccinazioni possano aver provocato questi eventi" ma l'Ema sta conducendo "un'analisi rigorosa sugli eventi tromboembolici", e sta valutando "caso per caso le reazioni sospette". Ha aggiunto Emer Cooke, direttore esecutivo dell'Ema.

"Preoccupa calo di fiducia sui vaccini" - "La fiducia nei vaccini è di fondamentale importanza per noi, il nostro lavoro è mantenere questa fiducia basandoci su valutazioni scientifiche, per noi è una priorità per arrivare a una conclusione chiara. Siamo tutti preoccupati per la fiducia dei cittadini nel vaccino, ma il nostro lavoro è valutare solo in base alla scienza". Questo il commeno della direttrice esecutiva dell'Ema, Emer Cooke, parlando in conferenza stampa a proposito del vaccino di AstraZeneca.

Giovedì la riunione per stabilire linee guida - "C'è analisi rigorosa su eventi trombo embolici. Esamineremo tutti i casi. I nostri esperti stanno valutando altri rapporti e continueranno a incontrarsi per elaborare linee di valutazione", ha detto Cooke. "Giovedì arriveremo a una conclusione per vedere se saranno necessarie nuove azioni. Resta il giudizio che i vantaggi del vaccino sono superiori ai rischi. Non ci sono indicazioni che le vaccinazioni possono aver causato questi eventi. Nelle sperimentazioni tra le persone che hanno ricevuto la vaccinazione solo un numero esiguo ha avuto trombi". "Analizzeremo tutti i dati in maniera rigorosa, i dettagli e le circostanze per determinare se il vaccino AstraZeneca possa aver contribuito" agli eventi tromboebolici. "Vogliamo stabilire se c'e' un nesso tra la vaccinazione e gli eventi tromboembolici rilevati, se il vaccino possa aver causato gli eventi o se questi siano dovuti a cause esterne", ha aggiunto Cooke.

Inchiesta su alcuni lotti specifici AstraZeneca - L'Ema ha avviato un'inchiesta su alcuni lotti specifici del vaccino AstraZeneca, il cui uso è stato sospeso in alcuni Paesi, per la maggior parte europei, dopo la segnalazione di possibili eventi collaterali. "Abbiamo mobilitato tutte le nostre parti per cercare di esaminare la situazione e capire se puo' esserci un nesso collegato a lotti specifici" del vaccino di AstraZeneca contro il coronavirus e "questo è ancora sotto inchiesta".

30 casi tromboembolici su 5 mln vaccinati - "Fino al 10 marzo ci sono stati 30 casi" di eventi tromboembolici riportati su quasi 5 milioni di persone vaccinate con AstraZeneca. Ha detto Emer Cooke rispondendo ad una domanda posta dai giornalisti collegati in remoto. Cooke ha precisato che si tratta di un numero inferiore agli eventi reali perché "anche nel fine settimana sono stati segnalati ulteriori casi".

Prof di Biella morto dopo vaccino: è stato problema cardiaco - Un problema cardiaco improvviso: sembrerebbe questa la causa della morte di Sandro Tognatti, il professore di clarinetto 57enne deceduto domenica a diciassette ore dalla prima dose del vaccino AstraZeneca. Durante

l'autopsia, secondo le prime informazioni, non sarebbe emerso nessun segno che permetta di collegare la morte alla vaccinazione.