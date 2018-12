Una sforbiciata fino al 40% sugli assegni più alti, secondo quanto annunciato da Di Maio, ma la Lega frena dichiarando che nulla è ancora stato deciso sulle cifre. Intanto gli elettori del nord, fra i quali si conta il maggior numero di pensionati con assegni superiori a 4500 euro, non sono assolutamente d'accordo con questa decisione del governo gialloverde.



"I pensionati d'oro sono pronti a scendere in piazza questa volta, perché c'è un generale sentimento di rabbia: non possono essere definite d'oro pensioni di 4500 euro" ha dichiarato ai microfoni di "Stasera Italia", in onda su Rete 4, Alfredo, ex medico milanese.