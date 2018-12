Manovra, Palazzo Chigi: "Taglio alle pensioni d'oro ci sarà"

L'emendamento in manovra per il taglio delle pensioni d'oro "ci sarà". Lo assicurano fonti di Palazzo Chigi, dopo che la proposta di modifica non è stata inserita nel pacchetto di emendamenti di governo e relatori in commissione alla Camera. Interpellate al riguardo, le stesse fonti precisano che si sta valutando se inserire la norma già nel passaggio alla Camera della manovra. In caso contrario, la misura arriverà "sicuramente" al Senato.