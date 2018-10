Pensioni d’oro, il taglio durerà 5 anni

Si chiama contributo di solidarietà. È il progetto che ha in mente il governo per finanziare le pensioni più basse e per farlo dovrà tagliare le cosiddette pensioni d’oro. In poche parole i pensionati che guadagnano molto dovranno rinunciare a una fetta (fino il 20%) del loro assegno per i prossimi cinque anni in modo da finanziare quelle minime. Una soluzione che però fa storcere il naso ai più.



Stasera Italia ha intervistato Michele Poerio, ex primario e direttore del dipartimento chirurgico dell’ospedale di Tivoli, che non ci sta: “Siamo stufi di essere considerati il pozzo di San Patrizio, siamo anche aperti a dare un contributo, ma dev’essere momentaneo, non certo quinquennale”. Per Poerio “è assolutamente insopportabile. Il contributo per legge è una tantum, così diventa una semper”.