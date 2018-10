Pensioni, Elsa Fornero a difesa della sua riforma: "Le agenzie di rating vanno ascoltate"

"Credo che l'occasione offertaci dalle agenzie di rating andrebbe colta dal governo per cercare di rimettere mano, non di usare le solite frasi un po' tracotanti per cui 'Noi andiamo avanti comunque sempre con la stessa impostazione'". Così Elsa Fornero commenta ai microfoni di Stasera Italia, in onda su Rete 4, la valutazione della agenzie in merito al futuro dell'Italia, sottolineando come nelle loro parole ci sia un avvertimento: per ora la situazione non è critica ma il Paese rischia ugualmente di crescere troppo poco. "Se il governo volesse dare prova di atteggiamento più prudente di quanto non abbia finora dimostrato - continua la Fornero - e cogliesse questa occasione, forse tutto il Paese ne guadagnerebbe".