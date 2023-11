Pedofilia, la Cei: nel 2022 in Italia 54 vittime di abusi nella Chiesa

I dati sono stati presentati ad Assisi, al termine dell'assemblea generale straordinaria della Conferenza Episcopale Italiana.

Ci sono sia sacerdoti che laici tra i presunti abusatori. L'analisi del profilo dei presunti autori di reato porta a soggetti di età compresa tra i 40 e i 60 anni, in oltre la metà dei casi, con una media di 43 anni. Si tratta per la quasi totalità di maschi (31 su 32), chierici per un terzo, religiosi per un terzo e laici (37%). Con riferimento ai laici, il dettaglio relativo al servizio pastorale svolto indica che i presunti autori di reato, al momento della segnalazione, svolgevano i seguenti ruoli: educatore (5 casi), catechista (1 caso), fondatore di associazione ecclesiale, insegnante di religione, seminarista. Si tratta di persone per lo più celibi ma ci sono anche 2 persone sposate.

"Sugli abusi si sono attivate 160 diocesi su 206"

Non tutte le diocesi italiane si sono attivate con centri di ascolto per combattere la pedofilia e i casi di abuso da parte di persone della Chiesa. I centri di ascolto realizzati sono 108 per 160 diocesi (in alcuni casi il servizio interessa più territori). In tutto le diocesi sono invece 206: mancherebbero dunque all'appello alcune decine di enti che non si sono attivati.